शेयर बाजार: सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का, क्या है इस गिरावट की वजह?

शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज (8 दिसंबर) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में 400 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। दोपहर 12:30 बजे तक सेंसेक्स 458.52 अंक गिरकर 85,253.85 पर आ गया, जबकि निफ्टी 170.80 अंक गिरकर 26,015.65 पर आ गया। निवेशकों में घबराहट दिखाई दी और कई सेक्टरों में बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे बाजार का रुख कमजोर हो गया है।

असर अमेरिकी फेड बैठक और विदेशी बिकवाली का असर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिका के केंद्रीय बैंक की बैठक से पहले निवेशकों की सावधानी रही है। निवेशक किसी भी बड़े फैसले से पहले पैसा निकालते नजर आए। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली भी बाजार पर भारी पड़ रही है। लगातार कई दिनों से विदेशी पैसा बाहर जाने से बाजार में भरोसा कमजोर हुआ और खरीदारी में कमी आई, जिससे बाजार नीचे की ओर फिसल गया।

रुपया रुपये की कमजोरी और कच्चे तेल की महंगाई डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी भी बाजार पर दबाव की एक बड़ी वजह बनी रही। रुपया गिरने से आयात महंगा हो जाता है और कंपनियों की लागत बढ़ती है, जिससे मुनाफे पर असर पड़ता है। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी से भी चिंता बढ़ी। तेल महंगा होने पर महंगाई बढ़ने का डर रहता है, जिससे निवेशक शेयर खरीदने से बचते हैं और बाजार में गिरावट देखने को मिलती है।

