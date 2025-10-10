ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में मिली अहम भूमिका 

बिजनेस अपॉइंटमेंट्स पर सलाहकार समिति (ACOBA) की रिपोर्ट के अनुसार, सुनक ने एंथ्रोपिक के साथ अंशकालिक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में वेतनभोगी नियुक्ति भी ली है। सुनक ने बताया कि उन्हें इस पद से व्यक्तिगत वित्तीय लाभ नहीं होगा, बल्कि उनका वेतन उनकी चैरिटी रिचमंड प्रोजेक्ट को दान कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों और वयस्कों में कौशल को बढ़ावा देना है। समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री से कंपनी की ओर से मंत्रियों की पैरवी न करने को कहा है।

एंथ्रोपिक

नियुक्ति पर एंथ्रोपिक ने क्या कहा?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने कहा, "हमें ऋषि सुनक का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है।" कंपनी ने आगे कहा, "उनका अनुभव मूल्यवान रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, क्योंकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि AI मानवता के लिए लाभकारी हो।" बता दें, ये नियुक्तियां उन रिपोर्ट्स के बाद हुई हैं, जिनमें कहा गया था कि सुनक पिछले साल के आम चुनाव में हार के बाद सिलिकॉन वैली में नौकरी की तलाश में थे।