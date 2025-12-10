मीशो IPO आज बाजार में होगा लिस्ट, इतनी रह सकती है कीमत 

LOADING...
लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 10, 2025
09:04 am
भारतीय शेयर बाजार में आज (10 दिसंबर) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लिस्ट होगा। BSE की वेबसाइट के मुताबिक, मीशो के शेयर आज सुबह 10:00 बजे प्री-ओपन सेशन में BSE और NSE दोनों पर ही लिस्ट होंगे। इसके बाद निवेशक शेयरों में ट्रेडिंग कर सकेंगे। BSE के नोटिस के अनुसार, मीशो के शेयर 'B' ग्रुप में ट्रेड होंगे और आज से इसकी नियमित खरीद-बिक्री शुरू हो जाएगी।

IPO को मिला निवेशकों का जबरदस्त समर्थन

मीशो ने अपना IPO 3 दिसंबर को लॉन्च किया था और इस ऑफर को 5 दिसंबर को बंद किया गया। IPO को निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला। खास तौर पर बड़े निवेशकों यानी QIB कैटेगरी में इसे 120 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने लगभग 38 गुना और रिटेल निवेशकों ने करीब 19 गुना तक बोली लगाई। कुल मिलाकर मीशो का IPO लगभग 79 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

लिस्टिंग प्राइस को लेकर एक्सपर्ट्स का अनुमान 

मीशो की लिस्टिंग को लेकर एक्सपर्ट्स ने मजबूत शुरुआत का अनुमान लगाया है। शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार, बाजार में मीशो की लिस्टिंग कीमत 139 से 144 रुपये के दायरे में रह सकती है। यह IPO के इश्यू प्राइस से करीब 25 से 30 प्रतिशत ज्यादा मानी जा रही है। IPO का ऊपरी प्राइस बैंड 111 रुपये था, जिस पर कंपनी की वैल्यू करीब 50,096 करोड़ रुपये आंकी गई है।

ग्रे मार्केट में मीशो का मौजूदा हाल

लिस्टिंग से पहले मीशो IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP करीब 36 रुपये चल रहा है। इसके आधार पर मीशो की अनुमानित लिस्टिंग कीमत लगभग 147 रुपये बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों में इसका GMP 33 रुपये से लेकर 49.50 रुपये तक भी पहुंच चुका है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यह बताता है कि निवेशक इश्यू प्राइस से ज्यादा कीमत पर भी मीशो के शेयर खरीदने को तैयार नजर आ रहे हैं।

