स्पेस-X के मूल्यांकन से एलन मस्क की दौलत में रिकॉर्ड उछाल, इतनी हुई कुल संपत्ति

एलन मस्क की सपत्ति ने नया रिकॉर्ड बना लिया है और यह पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। यह उछाल स्पेस-X के नए मूल्यांकन के कारण आया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, मस्क की कुल दौलत अब करीब 638 अरब डॉलर (लगभग 57,500 अरब रुपये) आंकी गई है। स्पेस-X की हालिया इनसाइडर शेयर बिक्री में कंपनी का मूल्यांकन लगभग 72,000 अरब रुपये तक पहुंच गया है, जिससे मस्क की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है।

वजह स्पेस-X में हिस्सेदारी बनी सबसे बड़ी वजह अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X में मस्क की करीब 42 प्रतिशत हिस्सेदारी है। प्राइवेट कंपनियों पर लगने वाले फीस वसूली के बाद भी उनकी इस हिस्सेदारी की कीमत लगभग 317 अरब डॉलर (लगभग 28,500 अरब रुपये) मानी जा रही है। इस मूल्यांकन के साथ स्पेस-X दुनिया की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी बन गई है। मस्क इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं और कंपनी का मुख्य काम रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देना है।

बढत कुछ सालों में तेजी से बढ़ी मस्क की संपत्ति यह पहली बार है जब किसी व्यक्ति की दौलत 600 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी गई है। मस्क ने साल 2020 में पहली बार 100 अरब डॉलर (लगभग 9,000 अरब रुपये) का आंकड़ा पार किया था, जब टेस्ला के शेयरों में तेजी आई थी। इससे पहले मई, 2013 में जब उन्हें ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल किया गया था, तब उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 4.8 अरब डॉलर थी, जो अब कई गुना बढ़ चुकी है।

Advertisement