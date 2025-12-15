डीमैट अकाउंट में कैसे अपडेट करें KYC? जानिए आसान तरीका 

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए डीमैट खाता खोलते समय निवेशकों के लिए 'ग्राहक को जानें' (KYC) एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसमें आपको अपनी पहचान, पता और कभी-कभी आय का प्रमाण देना होता है। अपडेटेड KYC आपकी पहचान और निवेश को सत्यापित करता है और धोखाधड़ी की गतिविधियों के जोखिम को कम करता है। अपूर्ण होने पर आपका आवेदन अपने आप अस्वीकृत हो जाएगा या आपका लेन-देन रोक दिया जाएगा। आइये जानते हैं ऑनलाइन KYC कैसे अपडेट करें।

स्टेटस यहां चेक कर सकते हैं स्टेटस आप अपने डीमैट अकाउंट के लिए AMC की आधिकारिक वेबसाइट या ब्रोकर पोर्टल पर जाकर अपना KYC स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर अपने पैन कार्ड की जानकारी दर्ज कर OTP से अपना अकाउंट वेरिफाई करें। आपको अपना KYC स्टेटस- वेरिफाइड, पेंडिंग, ऑन होल्ड या रिजेक्टेड के रूप में दिखाई देगा। अगर, स्टेटस वेरिफाइड के अलावा कुछ और दिखाता है, तो आपको अपना KYC अपडेट करना होगा या आवश्यकतानुसार दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे।

थर्ड-पार्टी एजेंसी थर्ड-पार्टी एजेंसी भी देती हैं अपडेट की सुविधा निवेशकों के पास CVL-KRA, CAMS KRA, NSDL KRA, CDSL KRA जैसी थर्ड-पार्टी KYC पंजीकरण एजेंसियां ​​(KRAs) भी मौजूद हैं, जो स्टेटस जांच करने और अन्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता करती हैं। KRAs विशेष रूप से तब उपयोगी होती हैं, जब निवेशकों के कई AMC में अकाउंट हों और उन्हें एक साथ KYC अपडेट करने की आवश्यकता हो। KRA की वेबसाइट पर लॉग-इन करने के बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करने होगी।

विसंगती विसंगति को ऐसे करें दूर KYC अपडेट प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा दी गई जानकारी में कोई विसंगति होने पर आपको व्यक्तिगत सत्यापन (IPV) के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ ब्रोकर वीडियो कॉल या घर पर ही IPV सेवा प्रदान करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों में दी गई जानकारी स्पष्ट हो और OTP सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। वेबसाइट पर दर्ज जानकारी में नाम, जन्मतिथि, पता दस्तावेजों से मेल खानी चाहिए।

