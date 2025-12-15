स्पेस-X का मूल्यांकन 72,000 अरब रुपये के करीब, गूगल को हो सकता है बड़ा फायदा 

LOADING...
स्पेस-X का मूल्यांकन 72,000 अरब रुपये के करीब (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 15, 2025
01:51 pm
क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X ने हाल ही में एक बड़ा टेंडर ऑफर पूरा किया है, जिससे गूगल की पैरंट कंपनी अल्फाबेट को मुनाफा होने वाला है। इस डील के बाद स्पेस-X का अनुमानित मूल्यांकन करीब 800 अरब डॉलर (लगभग 72,000 अरब रुपये) तक पहुंच गया है। इससे अल्फाबेट को अपने पुराने निवेश पर बड़ा पेपर लाभ दर्ज करने का मौका मिल सकता है, जो आने वाली तिमाही के नतीजों में दिख सकता है।

मूल्य 

शेयर बिक्री से बढ़ा कंपनी का मूल्य 

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेस-X की इनसाइडर शेयर बिक्री 421 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर हुई। यह कीमत पहले हुए सेकेंडरी सौदों से काफी ज्यादा है, जिससे कंपनी के मूल्यांकन में तेज उछाल का संकेत मिलता है। इस बढ़े हुए मूल्यांकन का सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ेगा, जिन्होंने लंबे समय से स्पेस-X में पैसा लगा रखा है, जिनमें अल्फाबेट भी शामिल है,और भविष्य के रिटर्न को लेकर उम्मीदें भी बढ़ेंगी।

निवेश

2015 से चला आ रहा निवेश

अल्फाबेट कम से कम 2015 से स्पेस-X में निवेशक बनी हुई है। उस समय कंपनी ने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिलकर एक फंडिंग राउंड में करीब 90 अरब रुपये लगाए थे। इस निवेश के जरिए अल्फाबेट को लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली थी। अप्रैल में कंपनी ने प्राइवेट निवेश से जुड़े करीब 8 अरब डॉलर (लगभग 720 अरब रुपये) के बढत की जानकारी दी थी, जिसे स्पेस-X से जोड़ा गया।

कमाई 

कमाई रिपोर्ट पर निवेशकों की नजर 

अल्फाबेट अपनी वित्तीय रिपोर्ट में निजी कंपनियों के नाम नहीं बताती है। पहले भी स्पेस-X की बढ़ी कीमत से कंपनी को कागजी मुनाफा हुआ है, जो आय में दिखाई देता रहा है। अब नए टेंडर ऑफर के बाद निवेशक अल्फाबेट की अगली कमाई रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी स्पेस-X का बढ़ा मूल्य कंपनी के नतीजों को मजबूत कर सकता है और बाजार में भरोसा बढ़ा सकता है।

