क्रिप्टो बाजार को 11,000 अरब रुपये का नुकसान, क्या है गिरावट की वजह? 

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आज (15 दिसंबर) दबाव देखने को मिल रहा है। सुबह 11:13 बजे बिटकॉइन की कीमत 89,608 डॉलर पर पहुंच गई, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट से कुल क्रिप्टो बाजार मूल्यांकन 130 अरब डॉलर (लगभग 11,700 अरब रुपये) से ज्यादा घटकर 2.98 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 270 लाख करोड़ रुपये) रह गया। सुबह के कारोबार में बिटकॉइन 87,996 डॉलर तक फिसला, जिससे बाजार कमजोर दिखा।

असर बिटकॉइन सपोर्ट टूटने का असर बाजार में गिरावट की बड़ी वजह बिटकॉइन का 90,000 डॉलर का अहम स्तर बनाए न रख पाना है। जब यह सपोर्ट टूटा, तो निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई। बिटकॉइन फिलहाल 87,500 से 91,000 डॉलर के दायरे में कारोबार कर रहा है। इस स्तर पर स्थिरता न होने से ट्रेडर्स सतर्क हो गए हैं। कमजोर भरोसे और सीमित खरीदारी के कारण बाजार में बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है।

दबाव ज्यादा लिवरेज और लिक्विडेशन दबाव क्रिप्टो बाजार में ज्यादा लिवरेज के साथ की गई ट्रेडिंग भी गिरावट की वजह बनी है। बीते 24 घंटों में बड़ी संख्या में ट्रेडर्स के सौदे लिक्विडेट हुए, जिससे करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। जब कीमतें अचानक नीचे जाती हैं, तो ऑटोमैटिक बिकवाली शुरू हो जाती है। इससे गिरावट और तेज हो जाती है। इसी कारण बिटकॉइन के साथ-साथ अन्य क्रिप्टो टोकन में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

