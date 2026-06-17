स्पेस-X ने एक दिन में जुटाया करीब 250 अरब रुपये का प्रीमियम, मेटा का रिकॉर्ड तोड़ा

ट्रेडर्स ने कॉल ऑप्शंस को चुना

जब कारोबार अपने चरम पर था, तब स्पेस-X के ऑप्शंस करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्रति मिनट की रफ्तार से बिक रहे थे और वे अमेरिकी बाजार में सबसे चर्चित विकल्पों में से एक बन गए।

ज्यादातर ट्रेडर्स ने कॉल ऑप्शंस खरीदे, जो इसके भविष्य में शेयर की बढ़त पर उनके बड़े भरोसे को दिखाता है। जहां एक तरफ निवेशक ऊंचे स्ट्राइक प्राइस पर भी बड़े दांव लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संस्थानों ने शेयर की बढ़ती कीमतों के बीच जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षात्मक रणनीतियां अपनाईं।