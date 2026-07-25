S&P ग्लोबल ने मूल्यांकन में गिरावट के कारण घटाई ओरेकल की क्रेडिट रेटिंग

S&P ग्लोबल ने चेतावनी दी है कि अगर, OpenAI अपने अनुबंध पूरे नहीं कर पाता है तो ओरेकल पर महंगे डाटा सेंटर लीज का बोझ पड़ सकता है और उसके पास काम के लिए नकदी की कमी हो सकती है।

ओरेकल ने वित्तीय वर्ष 2027 तक AI प्रोजेक्ट्स पर 95 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) तक खर्च करने की योजना बनाई है।

यह बात कंपनी की वित्तीय स्थिति को और भी जोखिम भरा बनाती है, खासकर तब जब उसका क्लाउड राजस्व अभी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पा रहा है।