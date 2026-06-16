सोलरस्क्वायर की करीब 500 करोड़ रुपये की फंडिंग से कई शहरों में विस्तार की योजना 

घर के लिए फुल एनर्जी प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी

इस नए फंड से सोलरस्क्वायर अपने कारोबार को और शहरों तक फैला पाएगी और अपनी टेक्नोलॉजी को भी बेहतर बना सकेगी। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि अब घरों में सोलर पैनल की मांग बढ़ रही है।

एक तरफ बिजली के बढ़ते दाम हैं तो दूसरी तरफ सरकार की 'PM सूर्य घर' जैसी योजनाएं सोलर को और भी आकर्षक बना रही हैं।

फिलहाल, कंपनी ने 50,000 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ दिया है। अब एक फुल होम एनर्जी प्लेटफॉर्म बनाने पर काम कर रही है, जिसमें सोलर पैनल के साथ बैटरी और स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट भी शामिल होगा।

कंपनी की सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रेया मिश्रा का कहना है कि उनका मकसद भारत को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से ले जाना है। उनका मानना है कि अभी भी सिर्फ 5 फीसदी से भी कम घरों की छतों पर सोलर पैनल लग पाए हैं और इस अंतर को पाटना बहुत जरूरी है।