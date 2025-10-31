LOADING...
स्नैपमिंट ने जुटाया 1,100 करोड़ रुपये का निवेश, अपनी सेवाओं का करेगी विस्तार

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 31, 2025
11:32 am
क्या है खबर?

मुंबई स्थित EMI भुगतान प्लेटफॉर्म स्नैपमिंट ने वैश्विक निवेशक जनरल अटलांटिक के नेतृत्व में 12.5 करोड़ डॉलर (लगभग 1,100 करोड़ रुपये) का नया निवेश हासिल किया है। यह कंपनी बिना क्रेडिट कार्ड के आसान भुगतान विकल्प देती है। स्नैपमिंट के सह-संस्थापक नलिन अग्रवाल ने कहा कि इस निवेश से 10 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक उनके UPI आधारित EMI समाधान पहुंचेंगे। अब प्लेटफॉर्म 70 लाख से ज्यादा मासिक सक्रिय यूजर्स को सेवा दे रही है।

निवेशक

निवेशकों की भागीदारी

इस फंडिंग राउंड में प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, केई कैपिटल, एलेवे8 वेंचर पार्टनर्स और मौजूदा एंजेल निवेशकों ने हिस्सा लिया। इससे पहले दिसंबर, 2024 में 1.8 करोड़ डॉलर (लगभग 160 करोड़ रुपये) जुटाए गए थे। अक्टूबर, 2022 में भी 2.1 करोड़ डॉलर (लगभग 190 करोड़ रुपये) का फंडिंग राउंड हुआ था, जिसमें केई कैपिटल, 9 यूनिकॉर्न्स, एनीकट कैपिटल और नेगेन कैपिटल ने भाग लिया। कंपनी की इस फंडिंग से निवेशकों ने भारत के EMI-ऑन-UPI प्लेटफॉर्म में विश्वास जताया।

 उपयोग 

फंड का उपयोग कैसे होगा?

स्नैपमिंट इस बड़े निवेश का इस्तेमाल UPI पर अपनी EMI सेवाओं का विस्तार करने और पूरे भारत में अपने दुकानदार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करेगी। कंपनी फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्यक्तिगत देखभाल जैसे प्रमुख ब्रांडों के साथ साझेदारी बढ़ाकर सालाना 50 लाख से ज्यादा खरीदारी के EMI लेनदेन की सुविधा देना चाहती है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को आसान और सुरक्षित भुगतान विकल्प देना और व्यापारियों की बिक्री बढ़ाना है।

अन्य

कंपनी और उत्पाद जानकारी

स्नैपमिंट को 2017 में नलिन अग्रवाल, अनिल गेलरा और अभिनीत सावा ने स्थापित किया था। कंपनी वर्तमान में 23,000 पिनकोड पर सेवाएं देती है और हर महीने 15 लाख से अधिक खरीदारी का वित्तपोषण करती है। कंपनी बोट, शाओमी, क्रोमा और अरविंद फैशन जैसे ब्रांडों के साथ काम कर रही है। जनरल अटलांटिक के प्रबंध निदेशक शांतनु रस्तोगी ने कहा कि स्नैपमिंट ने भारत में सबसे बड़े EMI-ऑन-UPI प्लेटफॉर्म में से एक का निर्माण किया है।