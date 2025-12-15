स्मार्ट पंखा बनाने वाली कंपनी एटमबर्ग ने IPO के लिए चुने बैंकर्स

स्मार्ट पंखे बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी एटमबर्ग अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( IPO ) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मनी कंट्रोल रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 2,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने के लिए तीन बैंकरों का चयन कर चुकी है। यह IPO 2026 की जनवरी से मार्च तिमाही में आने की संभावना है। इस कदम को एटमबर्ग के विस्तार, ब्रांड मजबूती और पूंजी जुटाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

मौका निवेशकों को मिलेगा मौका सूत्रों के मुताबिक, एटमबर्ग ने एवेंडस कैपिटल और IIFL कैपिटल को IPO के लिए फाइनल किया है। तीसरे बैंकर के तौर पर एक्सिस कैपिटल या ICICI सिक्योरिटीज में से किसी एक को चुना जा सकता है। इस IPO में फ्रेश शेयर इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल होंगे, जिससे आम निवेशकों, संस्थागत निवेशकों और मौजूदा शेयरधारकों को कंपनी में हिस्सेदारी लेने का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया में निवेश के नियम SEBI तय करेगी।

मूल्यांकन मूल्यांकन और वित्तीय स्थिति अगर एटमबर्ग 2,000 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रहती है, तो कंपनी का अनुमानित मूल्यांकन करीब 20,000 करोड़ रुपये हो सकता है। हालांकि, अंतिम कीमत बाद में तय होगी। कंपनी की स्थापना 2012 में हुई थी और यह अब तक 1,700 करोड़ रुपये से अधिक फंड जुटा चुकी है। कंपनी की ग्रोथ दर लगातार ऊंची बनी रही है। वित्तीय वर्ष 24 में कंपनी का राजस्व 865 करोड़ रुपये रहा, जबकि 203 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज हुआ।

Advertisement