प्राडा ने 47 साल पुराने फैशन ब्रांड वर्साचे को खरीदा, जानिए कितनी चुकाई कीमत

क्या है खबर?

इटली के लग्जरी फैशन हाउस प्राडा ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी वर्साचे को कैप्री होल्डिंग्स से 1.5 अरब डॉलर (करीब 133 अरब रुपये) में खरीद लिया है। नियामक मंजूरी मिलने के बाद इस अधिग्रहण ने अंतिम रूप ले लिया गया। यह कदम कैप्री होल्डिंग्स की टेपेस्ट्री को बेचने को प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियामकों की ओर से रोके जाने के बाद उठाया गया है। इस ब्रांड को मिलान में जियानी वर्साचे ने 1978 में स्थापित किया था, जो ग्लैमरस चीजों के लिए मशहूर है।