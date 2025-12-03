प्राडा ने 47 साल पुराने फैशन ब्रांड वर्साचे को खरीदा, जानिए कितनी चुकाई कीमत
क्या है खबर?
इटली के लग्जरी फैशन हाउस प्राडा ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी वर्साचे को कैप्री होल्डिंग्स से 1.5 अरब डॉलर (करीब 133 अरब रुपये) में खरीद लिया है। नियामक मंजूरी मिलने के बाद इस अधिग्रहण ने अंतिम रूप ले लिया गया। यह कदम कैप्री होल्डिंग्स की टेपेस्ट्री को बेचने को प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियामकों की ओर से रोके जाने के बाद उठाया गया है। इस ब्रांड को मिलान में जियानी वर्साचे ने 1978 में स्थापित किया था, जो ग्लैमरस चीजों के लिए मशहूर है।
बदलाव
प्राडा के 2 प्रमुख ब्रांड्स में शामिल होगा वर्साचे
इस अधिग्रहण के साथ वर्साचे अब प्राडा समूह के 2 प्रमुख ब्रांडों- प्राडा और मिउ मिउ में शामिल हो जाएगा। यह इस लग्जरी फैशन समूह के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। कंपनी के मालिक मिउचिया प्राडा और पैट्रिजियो बर्टेली के बेटे लोरेंजो बर्टेली, एकीकरण पूरा होने के बाद वर्साचे के कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। वह इस सौदे के लिए कई सालों से प्रयास कर रहे थे और अब टेपेस्ट्री को बेचने पर लगी रोक से सौदा हो सका।
फायदा
ब्रांड का प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद
लोरेंजो बर्टेली ने कहा कि वर्साचे दुनिया के शीर्ष-10 सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक होने के बावजूद लंबे समय से बाजार में कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया कि इस अधिग्रहण से 47 साल पुराने इस फैशन ब्रांड अप्रयुक्त विकास क्षमता उपयोग करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रांड में कोई भी कार्यकारी बदलाव जल्दबाजी में होने की उम्मीद नहीं है।