चांदी की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी, सर्वकालिक उच्च स्तर पहुंची
क्या है खबर?
चांदी की कीमतों में बुधवार (17 दिसंबर) को भारी उछाल आया और यह सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर इसकी कीमत में 4 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। सुबह करीब 9:20 बजे MCX चांदी की कीमत बढ़कर 2.04 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके विपरीत, MCX सोना (फरवरी) 0.21 फीसदी गिरकर 1.34 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो इन दोनों कीमती धातुओं के बीच अंतर को दर्शाता है।
वैश्विक स्तर
वैश्विक स्तर पर बढ़े सोने-चांदी के दाम
वैश्विक स्तर पर हाजिर चांदी 2.8 फीसदी बढ़कर 65.63 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.9 लाख रुपये/किग्रा) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। ऐसा पहली बार हुआ है, जब चांदी ने 65 डॉलर का आंकड़ा पार किया है। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के चलते हाजिर सोने की कीमत 0.4 फीसदी बढ़कर 4,321.56 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.37 लाख रुपये/10 ग्राम) हो गई। जानकारों का मानना है कि आगामी दिनों में कीमती धातुओं की कीमत में और वृद्धि हो सकती है।
कारण
इन कारणों से बढ़ी कीमतें
यह तेजी अमेरिकी आंकड़ों के बाद आई है, जिसमें दिखाया गया है कि नवंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.6 फीसदी हो गई है, जिससे मौद्रिक नीति में ढील की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से डॉलर कमजोर हुआ और कीमती धातुओं की मांग बढ़ी है। इसके अलावा भू-राजनैतिक तनाव का भी असर रहा है। दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में तेल टैंकरों पर नाकाबंदी का आदेश दिया है।