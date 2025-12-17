चांदी की कीमत 2 लाख रुपये के पार पहुंच गई है

चांदी की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी, सर्वकालिक उच्च स्तर पहुंची

क्या है खबर?

चांदी की कीमतों में बुधवार (17 दिसंबर) को भारी उछाल आया और यह सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर इसकी कीमत में 4 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। सुबह करीब 9:20 बजे MCX चांदी की कीमत बढ़कर 2.04 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके विपरीत, MCX सोना (फरवरी) 0.21 फीसदी गिरकर 1.34 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो इन दोनों कीमती धातुओं के बीच अंतर को दर्शाता है।