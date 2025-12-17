अमेजन कर रही OpenAI में 900 अरब रुपये निवेश के लिए बातचीत, रिपोर्ट में किया दावा
क्या है खबर?
अमेजन आर्टिफिशियल इंटेजिलेंस (AI) कंपनी OpenAI में निवेश करने के लिए बातचीत कर रही है। इस सौदे से ChatGPT निर्माता का मूल्यांकन 500 अरब डॉलर (करीब 45,000 अरब रुपये) से अधिक हो सकता है। यह संभावित डील ऐसे समय में हो रहा है, जब AI कंपनी अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।
निवेश
कितना कर सकती है निवेश?
सूत्रों के अनुसार, अमेजन AI कंपनी में लगभग 10 अरब डॉलर (करीब 900 अरब रुपये) का निवेश कर सकता है, लेकिन दोनों कंपनियों के बीच बातचीत अभी बहुत ही अनिश्चित के दौर में है। इससे पहले OpenAI गैर-लाभकारी संस्थाओं से अलग होकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता कर चुकी है। इससे टेक दिग्गज के पास इसमें 27 फीसदी हिस्सेदारी मिल गई और उसने अपने क्लाउड ग्राहकों को इसके मॉडल बेचने का एकाधिकार हासिल कर लिया है।
योजना
ChatGPT का एंटरप्राइज वर्जन बेचने की योजना
द इंफॉर्मेशन ने बताया कि ChatGPT निर्माता अमेजन के ट्रेनियम चिप्स का उपयोग करने की योजना बना रहा है, जो एनवीडिया और गूगल के चिप्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि OpenAI अपने चैटबॉट का एक एंटरप्राइज वर्जन अमेजन को बेचने की भी कोशिश कर रही है। इस सौदे में यह स्पष्ट नहीं है कि इसके AI-संचालित शॉपिंग फीचर्स जोड़ने के प्रावधान शामिल हैं या नहीं, जिन्हें अमेजन ऐप के लिए विकसित कर रहा है।