पेटीएम पर बैन हटने से शेयरों में आया उछाल, 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे 

पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर बुधवार (13 अगस्त) को 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर खुले। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को 'ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर' के तौर पर काम करने की मंजूरी देने की खबर आने के बाद हुआ है। इसके साथ ही नए मर्चेंट्स को जोड़ने पर लगी रोक को भी हटा दिया है। बता दें कि PPSL वन97 कम्युनिकेशंस के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

मामला क्यों लगाया गया था प्रतिबंध? RBI ने नवंबर, 2022 में पेटीएम के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के आवेदन को खारिज कर दिया था और कंपनी को विदेशी निवेश (FDI) नियमों का पालन करके दोबारा आवेदन करने को कहा था। उस समय नए मर्चेंट्स जोड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई थी, जो अब हट गई है। रिजर्व बैंक ने मंजूरी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत दी है। यह मंजूरी सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेशंस के लिए है, इसमें दूसरी पेमेंट गतिविधियां शामिल नहीं हैं।

शर्तें मंजूरी के साथ लगाई ये शर्तें इस मंजूरी के साथ ही RBI ने पेटीएम को कुछ शर्तें भी लगाई हैं। केंद्रीय बैंक ने PPSL को सिस्टम ऑडिट और साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराने की सलाह दी है। इसके लिए 6 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगर, ऐसा नहीं हुआ तो यह सैद्धांतिक मंजूरी रद्द हो जाएगी और अंतिम मंजूरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा, PPSL को शेयरहोल्डिंग में बदलाव, नियंत्रण हासिल करने या पेमेंट सिस्टम ऑपरेशंस के ट्रांसफर के लिए RBI से पहले मंजूरी लेनी होगी।