ब्रेन इम्प्लांट तकनीक में सैम ऑल्टमैन रखेंगे कदम, एलन मस्क की न्यूरालिंक को देंगे चुनौती

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:18 am Aug 13, 202510:18 am

क्या है खबर?

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन मर्ज लैब्स नाम की नई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो ब्रेन-टू-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक पर काम करेगी। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, इसकी ज्यादातर फंडिंग OpenAI की वेंचर्स टीम से आ सकती है। कंपनी का मूल्यांकन लगभग 7,400 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में है और शर्तें बदल सकती हैं। मर्ज लैब्स एलेक्स ब्लानिया के साथ भी काम कर रही है, जो ऑल्टमैन का डिजिटल IT प्रोजेक्ट संभालते हैं।