ब्रेन इम्प्लांट तकनीक में सैम ऑल्टमैन रखेंगे कदम, एलन मस्क की न्यूरालिंक को देंगे चुनौती
क्या है खबर?
OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन मर्ज लैब्स नाम की नई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो ब्रेन-टू-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक पर काम करेगी। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, इसकी ज्यादातर फंडिंग OpenAI की वेंचर्स टीम से आ सकती है। कंपनी का मूल्यांकन लगभग 7,400 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में है और शर्तें बदल सकती हैं। मर्ज लैब्स एलेक्स ब्लानिया के साथ भी काम कर रही है, जो ऑल्टमैन का डिजिटल IT प्रोजेक्ट संभालते हैं।
चुनौती
एलन मस्क की न्यूरालिंक को चुनौती
मर्ज लैब्स एलन मस्क की न्यूरालिंक को टक्कर देगी, जो दिमाग में लगाए जाने वाले चिप्स बना रही है। इन चिप्स से लोग सोचकर डिवाइस चला सकेंगे। न्यूरालिंक गंभीर लकवाग्रस्त मरीजों पर इसका परीक्षण कर रही है और हाल में 60 करोड़ डॉलर (लगभग 5,200 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाकर 9 अरब डॉलर (लगभग 800 अरब रुपये) मूल्य तक पहुंची है। ऑल्टमैन 'द मर्ज' नाम से ब्लॉग लिखकर तकनीक और इंसानों के मेल की संभावना पर बात कर चुके हैं।
तनाव
मस्क और ऑल्टमैन के बीच तनाव
मस्क और ऑल्टमैन के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण हैं। मस्क ने 2018 में OpenAI छोड़ दिया था और हाल ही में दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बहस भी हुई। ऑल्टमैन का मानना है कि मस्क को सिंगुलैरिटी जैसे बड़े तकनीकी बदलाव पर अकेले काम नहीं करना चाहिए। फिलहाल मर्ज लैब्स की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर तकनीकी जगत में चर्चा तेज है। OpenAI ने इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।