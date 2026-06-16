BSE ने देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स के विलय को दी हरी झंडी बिज़नेस Jun 16, 2026

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स के विलय प्रस्ताव पर एक टिप्पणी पत्र जारी किया है। इसमें कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इससे कंपनियों के शेयरों में 7 फीसदी का उछाल आया है।

BSE की तरफ से कोई आपत्ति नहीं मिलने के बाद अब ये दोनों कंपनियां अपनी योजना को आगे की कार्रवाई के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पास ले जा सकती हैं।

अगर, यह सब योजना के मुताबिक होता है तो KFC और पिज्जा हट जैसे बड़े ब्रांड एक ही बड़े क्विक-सर्विस रेस्टोरेंट समूह के तहत आ जाएंगे।