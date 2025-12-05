शेयर बाजार में सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की बढ़त, क्या है तेजी की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (5 दिसंबर) सुबह से ही बढ़त देखने को मिल रही है। हफ्ते अंतिम कारोबारी दिन सुबह बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। दोपहर 12:00 बजे सेंसेक्स 338 अंक ऊपर जाकर 85,603 पर था, जबकि निफ्टी 50 भी 109 अंक बढ़कर 26,142 पर पहुंच गया। बैंक निफ्टी समेत कई सेक्टर हरे निशान में चले गए, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर मजबूत हुआ।

रेपो रेट RBI की रेपो रेट कटौती से बाजार में बढ़ा उत्साह बाजार में यह तेजी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी के कारण देखने को मिली है। RBI ने आज रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही MPC ने अपना रुख 'न्यूट्रल' बनाए रखा। GDP ग्रोथ अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत किया गया और महंगाई अनुमान कम हुआ। इन फैसलों से बाजार का सेंटिमेंट और मजबूत हुआ और निवेशकों के बीच सकारात्मक माहौल बना।

प्रदर्शन सेक्टरों में बढ़त और कंपनियों का मिश्रित प्रदर्शन तेजी का असर कई रेट-सेंसिटिव सेक्टरों पर साफ दिखा है, जिससे बाजार का रुख और मजबूत बना। निफ्टी रियल्टी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU बैंक और IT इंडेक्स अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे, और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा। निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व और इंफोसिस टॉप गेनर रहे, जिससे उत्साह बढ़ा। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंटरग्लोब एविएशन, सन फार्मा और ट्रेंट जैसी कंपनियों में गिरावट दिखी।

