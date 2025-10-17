शेयर बाजार में सेंसेक्स चढ़ा 700 अंक ऊपर, क्या है लगातार तेजी की वजह? 

भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन आज (17 अक्टूबर) बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। शुक्रवार दोपहर तक सेंसेक्स 700 अंकों की तेजी के साथ 84,163 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 में 0.75 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और यह 25,777 के स्तर पर पहुंच गया। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स करीब 2,100 अंक और निफ्टी 50 लगभग 2.5 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं।

#1 दिग्गज शेयरों में खरीदारी बढ़ी शेयर बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह चुनिंदा बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी बढ़ना है। निवेशकों ने भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे शेयरों में मजबूत खरीद दिखाई है। हालिया गिरावट के बाद कई शेयरों के दाम निवेश के लिहाज से ठीक माने जा रहे हैं। इससे बाजार में भरोसा लौटा है और निवेशक एक बार फिर सक्रिय रूप से खरीदारी कर रहे हैं।

#2 कंपनियों के नतीजों से बढ़ा भरोसा दूसरी तिमाही के नतीजे अब तक बाजार की उम्मीदों के अनुसार रहे हैं। ज्यादातर कंपनियों ने स्थिर प्रदर्शन दिखाया है और कोई बड़ी नकारात्मक खबर सामने नहीं आई है। निवेशकों को आने वाले महीनों में भी बेहतर नतीजों की उम्मीद है। बड़ी कंपनियों से मजबूत मुनाफे की संभावना और अगले वित्त वर्ष में आय बढ़ने की उम्मीद ने भी बाजार को मजबूती और स्थिरता प्रदान की है, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ गया है।