लेंसकार्ट IPO से पीयूष बंसल अरबपतियों की सूची में हो सकते हैं शामिल

पीयूष बंसल अरबपतियों की सूची में हो सकते हैं शामिल

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:51 am Oct 17, 202511:51 am

क्या है खबर?

लेंसकार्ट के संस्थापक पीयूष बंसल जल्द अरबपतियों की सूची में शामिल हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, बंसल यह मुकाम आगामी IPO लॉन्च होने के बाद हासिल कर सकते हैं। लेंसकार्ट अगले महीने मुंबई में सूचीबद्ध होगी, जिससे इसकी अनुमानित मूल्यांकन लगभग 9 अरब डॉलर (लगभग 850 अरब रुपये) हो सकता है। कंपनी ऑनलाइन और रिटेल दोनों प्लेटफॉर्म पर चश्मे डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में इसके तेजी से विस्तार की योजना है।