लेंसकार्ट IPO से पीयूष बंसल अरबपतियों की सूची में हो सकते हैं शामिल
लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 17, 2025
11:51 am
क्या है खबर?

लेंसकार्ट के संस्थापक पीयूष बंसल जल्द अरबपतियों की सूची में शामिल हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, बंसल यह मुकाम आगामी IPO लॉन्च होने के बाद हासिल कर सकते हैं। लेंसकार्ट अगले महीने मुंबई में सूचीबद्ध होगी, जिससे इसकी अनुमानित मूल्यांकन लगभग 9 अरब डॉलर (लगभग 850 अरब रुपये) हो सकता है। कंपनी ऑनलाइन और रिटेल दोनों प्लेटफॉर्म पर चश्मे डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में इसके तेजी से विस्तार की योजना है।

संपत्ति

IPO से संभावित लाभ और संपत्ति

ब्लूमबर्ग के अनुसार, बंसल IPO में अपने शेयरों का एक छोटा हिस्सा बेचकर लगभग 80 करोड़ डॉलर का लाभ कमा सकते हैं। अगर लेंसकार्ट के शेयर शुरुआत में 25 प्रतिशत बढ़ते हैं, तो उनकी संपत्ति 1 अरब डॉलर (लगभग 90 अरब रुपये) तक पहुंच सकती है। इससे उन्हें वैश्विक अरबपतियों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उनकी योजना शेयर बिक्री से तकनीक, स्टोर और AI में निवेश करने की भी है।

 योजनाएं 

भविष्य की योजनाएं और अंतरराष्ट्रीय विस्तार

लेंसकार्ट भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में तेजी से विस्तार कर रही है और अब 2,723 स्टोर चला रही है, जिससे लगभग 40 प्रतिशत राजस्व अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आता है। कंपनी स्मार्ट आईवियर पर भी काम कर रही है, जिसमें UPI, AI टूल्स, कैमरा और हेडफोन जैसी सुविधाएं होंगी। बंसल नए स्टोर खोलने, तकनीक में निवेश और अधिग्रहण करने के लिए IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग करेंगे। उनका कहना है कि समय इस नए प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण है।