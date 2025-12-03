वीवी के खिलाफ फंड-डायवर्जन मामले जुर्माना लग सकता है

धोखाधड़ी मामले में इसी महीने दाखिल होगा वीवो के खिलाफ आरोप पत्र, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंड-डायवर्जन मामले में दिसंबर में चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर रहा है। ये आरोप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत लगाए गए हैं, जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से संबंधित है और इसमें दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की सजा का प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार, अंतिम सजा कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आरोपपत्र पर निर्णय के बाद तय की जाएगी।