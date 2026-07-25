अल्फाबेट के शेयरों में बढ़त से ब्रिन फिर बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर

अल्फाबेट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खर्च करने की नई योजनाओं से निवेशक थोड़ा घबरा गए हैं। कंपनी ने बताया है कि वह AI पर 195 अरब डॉलर (करीब 18,000 अरब रुपये) से लेकर 205 अरब डॉलर (करीब 19,000 अरब रुपये) तक खर्च करेगी।

भले ही अल्फाबेट ने लगातार 12 तिमाहियों से 2 अंकों की ग्रोथ दर्ज की है, लेकिन इस बड़े खर्च के आंकड़े ने कंपनी के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट ला दी।

सर्गेई ब्रिन के पास करीब 36.27 करोड़ शेयर हैं, इसलिए बाजार में होने वाली हर छोटी-बड़ी हलचल का सीधा असर उनकी संपत्ति और अरबपतियों की सूची में उनकी रैंकिंग पर पड़ता है।

यह दिखाता है कि कैसे अरबपतियों की ये सूची वॉल स्ट्रीट के हर छोटे-बड़े उतार-चढ़ाव के साथ तेजी से बदलती रहती हैं।