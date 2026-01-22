सेंसेक्स में 850 अंकों की उछाल, शेयर बाजार में आज क्यों देखने को मिल रही तेजी?

भारतीय शेयर बाजार में कई दिनों में गिरावट के बाद आज तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने की कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 800 से अधिक अंकों की उछाल दर्ज हुई है। सेंसेक्स 850 अंक उछलकर 82,783 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 भी 1 प्रतिशत चढ़कर 25,435 पर पहुंच गया। BSE मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस तेजी से निवेशकों को 7 लाख करोड रुपये का लाभ हुआ है।

#1 वैश्विक माहौल से बढ़ा निवेशकों का भरोसा आज बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर तनाव कम होना रहा। अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड से जुड़ी चिंताओं में नरमी के संकेत मिले हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव से दुनियाभर के बाजारों में राहत दिखी। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डर कम होता है, तो उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है और निवेशक दोबारा खरीदारी करने लगते हैं।

#2 हालिया गिरावट के बाद लौटे खरीदार पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार में लगातार गिरावट चल रही थी और कई शेयर सस्ते हो गए थे। ऐसे में आज निवेशकों ने इन कम दामों को खरीदारी का अच्छा मौका माना। बाजार में जो लोग पहले शेयर बेच चुके थे, उन्होंने दोबारा खरीदारी शुरू कर दी है। इससे बाजार में अचानक खरीद बढ़ गई और इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिली और बाजार मजबूत होता चला गया।

