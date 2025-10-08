बिना खरीदे भी प्रॉपर्टी से कर सकते हैं कमाई, जानिए क्या है तरीका 

निवेश के लिए अब रियल एस्टेट भी अच्छा विकल्प बन चुका है। आप महज 500 रुपये की रकम के साथ बड़े शहरों आलीशान मॉल, ऑफिस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हिस्सेदार बन सकते हैं। इसके लिए आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) माध्यम से प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं। इस तरह आप लोने लेकर प्रॉपर्टी खरीदने की झंझट के बिना सीधे मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं REIT के माध्यम से रियल एस्टेट कैसे निवेश करें।

REIT क्या होता है REIT? REIT को रियल एस्टेट क्षेत्र का म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। जिस तरह एक म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग-अलग कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है। ठीक उसी तरह REIT में जमा निवेशकों का पैसा बड़ी और मुनाफा देने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश किया जाता है। इनमें छोटी-मोटी दुकानें नहीं, बल्कि बड़े ऑफिस, शॉपिंग मॉल और लॉजिस्टिक्स हब होते हैं, जिन्हें देश-विदेश की दिग्गज कंपनियों को किराए पर दिया जाता है।

विकल्प कहां-कहां लगा सकते हैं पैसा? देश में REIT की शुरुआत 2019 में एम्बेसी ऑफिस पार्क्स से हुई। अब माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। 1 अक्टूबर 2025 तक इनकी कीमतें क्रमशः ₹423.80, 459.20, 349.40 और 165.90 रुपये थी। इस प्रकार, REIT के जरिए अब आप 500 रुपये से कम में बड़े रियल एस्टेट में निवेश कर नियमित आय और बेहतर रिर्टन पा सकते हैं, जो सीधे प्रॉपर्टी खरीदने में मुमकिन नहीं है।