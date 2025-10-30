शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह 450 अंक लुढ़का सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह 450 अंक लुढ़का सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। आज सुबह 10:00 बजे सेंसेक्स 450 अंक गिरकर 84,547 पर आ गया, जबकि निफ्टी 153 अंक फिसलकर 25,900 के करीब पहुंच गया। निफ्टी में डॉ. रेड्डीज, HDFC लाइफ, सन फार्मा, भारती एयरटेल और टाटा स्टील के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट आई।
फेडरल रिजर्व की नीति से निवेशकों में अनिश्चितता
अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर आगे की योजना पर स्पष्टता न होने से निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है। फेड ने हाल में दरों में मामूली कटौती की, लेकिन भविष्य में राहत की संभावना कम कर दी और इससे दुनियाभर के बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। भारत में भी विदेशी निवेशक सतर्क हो गए हैं और नई पोजीशन लेने से बच रहे हैं, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है।
विदेशी पूंजी की निकासी से गिरा बाजार
भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी जारी है, जिससे बाजार में बिकवाली का माहौल बन गया है। बुधवार को विदेशी निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए, जिससे प्रमुख सूचकांकों पर असर पड़ा। घरेलू निवेशकों की खरीदारी के बावजूद विदेशी बिकवाली के कारण बाजार संभल नहीं पाया और दबाव में रहा। इससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे निवेशक चिंतित हैं।
अस्थिरता और निवेशकों की घबराहट बढ़ी
बाजार में लगातार हो रही गिरावट से अस्थिरता बढ़ गई है और निवेशकों में घबराहट देखी जा रही है। अस्थिरता सूचकांक इंडिया VIX में भी बढ़ोतरी हुई है, जो बाजार की अनिश्चितता को दिखाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विदेशी बिकवाली जारी रही, तो बाजार में और कमजोरी आ सकती है। शेयर बाजार का रुख फिलहाल वैश्विक संकेतों, आर्थिक आंकड़ों और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निर्भर रहेगा।