OpenAI कर रही IPO लॉन्च करने की तैयारी, इतना हो सकता है कंपनी का मूल्यांकन 

दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च करने की योजना बना रही है। समाचार एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI इस कदम से करीब 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 88 लाख करोड़ रुपये) के मूल्यांकन तक पहुंच सकती है। यह IPO एक कॉर्पोरेट पुनर्गठन के बाद आ सकता है। अगर यह योजना पूरी होती है, तो यह इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक शेयर बाजार में शामिल होने वाले IPO में गिना जाएगा।

उपयोग AGI तकनीक के लिए जुटाएगी धन रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI इस IPO से मिले धन का उपयोग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) के तेज़ और सुरक्षित विकास में करना चाहती है। AGI एक ऐसी तकनीक है जो इंसानों की तरह किसी भी जटिल बौद्धिक काम को कर सकती है। कंपनी का मानना है कि AGI भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति होगी, इसलिए इसके मजबूत बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए भारी निवेश की जरूरत है।

प्रभाव तकनीकी क्षेत्र में बड़ा प्रभाव OpenAI अगर 1 लाख करोड़ डॉलर के मूल्यांकन पर IPO लाती है, तो यह कंपनी ऐपल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों की प्रमुख श्रेणी में आ जाएगी। यह कदम निवेशकों के बीच AI तकनीक में बढ़ती रुचि और भरोसे को और तेजी से बढ़ावा दे सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह IPO वैश्विक बाजार में AI सेक्टर के महत्व, प्रभाव और विशाल संभावनाओं को और मजबूत करेगा।