SBI ने अपनी मोबाइल ऐप 'योनो 2.0' में क्या-क्या बदलाव किए?

उपयोग

विभिन्न डिवाइस पर स्विच करना आसान

योनो 2.0 के तहत मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म अब एक साझा यूजर इंटरफेस और तकनीकी आधार का उपयोग करते हैं, जिससे ग्राहक बिना किसी रुकावट के विभिन्न डिवाइस के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने मोबाइल और लैपटॉप पर इसका उपयोग एक समान ही कर पाएंगे। इसमें KYC प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करते समय बार-बार सत्यापन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।