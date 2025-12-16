एनवीडिया ने किया AI सॉफ्टवेयर कंपनी शेडएमडी का अधिग्रहण, ओपन-सोर्स मॉडल्स को मिलेगा बढ़ावा 

एनवीडिया ने किया AI सॉफ्टवेयर कंपनी शेडएमडी का अधिग्रहण, ओपन-सोर्स मॉडल्स को मिलेगा बढ़ावा
क्या है खबर?
सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एनवीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सॉफ्टवेयर फर्म शेडएमडी का अधिग्रहण कर लिया है। यह उसकी ओपन-सोर्स तकनीक पर जोर देने और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए AI पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। अधिग्रहित कंपनी ओपन सोर्स वर्कलोड मैनेजमेंट सिस्टम स्लर्म की निर्माता है। चिप निर्माता ने कहा कि वह उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और AI के लिए डिजाइन किए इस प्रोग्राम को ओपन-सोर्स, वेंडर-न्यूट्रल सॉफ्टवेयर के रूप में जारी रखेगी।
योजना
ओपन-सोर्स के रूप में जारी रहेगा स्लर्म
सोर्स वर्कलोड मैनेजमेंट सिस्टम स्लर्म को मूल रूप से 2002 में लॉन्च किया गया था, जबकि शेडएमडी की स्थापना 2010 में की गई थी। एनवीडिया एक दशक से अधिक समय से इसके साथ काम कर रही है और अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि यह तकनीक जनरेटिव AI के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। कंपनी इस तकनीक में निवेश जारी रखने और विभिन्न सिस्टम्स तक इसकी पहुंच को तेज करने की योजना बना रही है।
नए मॉडल
नए ओपन-सोर्स मॉडल भी उतारे
इस अधिग्रहण के अलावा सेमीकंडक्टर कंपनी ने ओपन-सोर्स AI मॉडल की एक नई सीरीज भी जारी की। कंपनी का दावा है कि एनवीडिया नेमोट्रॉन 3 नामक यह मॉडल सीरीज सटीक AI एजेंट बनाने के लिए ओपन मॉडल की सबसे कुशल सीरीज है। इस सीरीज में लक्षित कार्यों के लिए छोटा मॉडल नेमोट्रॉन 3 नैनो, मल्टी-AI एजेंट एप्लिकेशंस के लिए नेमोट्रॉन 3 सुपर और अधिक जटिल कार्यों के लिए नेमोट्रॉन 3 अल्ट्रा शामिल हैं।