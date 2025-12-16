एनवीडिया ओपन-सोर्स तकनीक को बढ़ावा देने पर काम कर रही है

एनवीडिया ने किया AI सॉफ्टवेयर कंपनी शेडएमडी का अधिग्रहण, ओपन-सोर्स मॉडल्स को मिलेगा बढ़ावा

क्या है खबर?

सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एनवीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सॉफ्टवेयर फर्म शेडएमडी का अधिग्रहण कर लिया है। यह उसकी ओपन-सोर्स तकनीक पर जोर देने और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए AI पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। अधिग्रहित कंपनी ओपन सोर्स वर्कलोड मैनेजमेंट सिस्टम स्लर्म की निर्माता है। चिप निर्माता ने कहा कि वह उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और AI के लिए डिजाइन किए इस प्रोग्राम को ओपन-सोर्स, वेंडर-न्यूट्रल सॉफ्टवेयर के रूप में जारी रखेगी।