SBI परिचालन बेहतर बनाने के लिए 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रही है (तस्वीर: एक्स/@RoopDarak)

SBI करेगी 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति, महिला कार्यबल बढ़ाने का भी लक्ष्य

क्या है खबर?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने परिचालन को मजबूत करने और देशभर में सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए लगभग 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति करने की योजना बना रहा है। बैंक ने जून में 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की भर्ती की है और इतनी ही संख्या में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा लगभग 3,000 सर्किल-आधारित अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। यह काम चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए।