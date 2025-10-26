SBI करेगी 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति, महिला कार्यबल बढ़ाने का भी लक्ष्य 

SBI करेगी 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति, महिला कार्यबल बढ़ाने का भी लक्ष्य
क्या है खबर?
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने परिचालन को मजबूत करने और देशभर में सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए लगभग 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति करने की योजना बना रहा है। बैंक ने जून में 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की भर्ती की है और इतनी ही संख्या में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा लगभग 3,000 सर्किल-आधारित अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। यह काम चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए।
नियुक्तियां
कौन-कौनसे पदों पर होगी नियुक्ति?
SBI के उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) किशोर कुमार पोलुदासु ने PTI को दिए एक साक्षात्कार में नियुक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि PO के 541 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा IT और साइबर सुरक्षा क्षेत्र की देखभाल के लिए लगभग 1,300 अधिकारियों का चयन पहले ही किया जा चुका है। बैंक का 5 वर्षों के भीतर अपने महिला कार्यबल को 27 से बढ़ाकर 30 फीसदी करने का लक्ष्य है।
योजना
भर्ती को लेकर क्या है बैंक की योजना?
इस साल की शुरुआत में SBI के अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी ने घोषणा की थी कि बैंक विभिन्न श्रेणियों में लगभग 18,000 भर्तियां करेगा। इनमें से लगभग 13,500 लिपिकीय भर्तियां होंगी और शेष परिवीक्षाधीन अधिकारी और स्थानीय स्तर पर कार्यरत अधिकारी होंगे। पहली तिमाही में बैंक ने देशभर में अपनी शाखाओं में ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 13,455 जूनियर एसोसिएट्स और 505 PO की भर्ती की घोषणा की थी।