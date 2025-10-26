पिछले सप्ताह 7 कंपनियों के पूंजीकरण में इजाफा हुआ है

7 कंपनियों का पूंजीकरण 1.55 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?

क्या है खबर?

देश की शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 1.55 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने इस बढ़त में सबसे आगे रहीं। 3 ऐसी कंपनियां भी रही हैं, जिनकी बाजार हैसियत में गिरावट आई हैं, जिनमें HDFC, ICICI बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं। पिछले सप्ताह शेयर बाजार में BSE बेंचमार्क सूचकांक 259.69 अंक या 0.30 फीसदी बढ़ा और सेंसेक्स गुरुवार को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।