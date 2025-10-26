7 कंपनियों का पूंजीकरण 1.55 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा? 

7 कंपनियों का पूंजीकरण 1.55 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?
क्या है खबर?
देश की शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 1.55 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने इस बढ़त में सबसे आगे रहीं। 3 ऐसी कंपनियां भी रही हैं, जिनकी बाजार हैसियत में गिरावट आई हैं, जिनमें HDFC, ICICI बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं। पिछले सप्ताह शेयर बाजार में BSE बेंचमार्क सूचकांक 259.69 अंक या 0.30 फीसदी बढ़ा और सेंसेक्स गुरुवार को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
फायदा
इन कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ इजाफा
पिछले सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 46,687 करोड़ बढ़कर 19.64 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि TCS का 36,126 करोड़ बढ़ने के बाद 11.08 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी के साथ इंफोसिस के मूल्यांकन में 34,938 करोड़, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 13,892 करोड़ और बजाज फाइनेंस के पूंजीकरण में 11,947 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इसके अलावा भारती एयरटेल का 9,779 करोड़ और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का 2,340 करोड़ रुपये बढ़ा है।
नुकसान
इनके पूंजीकरण में दर्ज हुई गिरावट
शीर्ष-10 में शामिल ICICI बैंक का मूल्यांकन 43,744 करोड़ रुपये घटकर 9.82 लाख करोड़ रुपये और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 20,523 करोड़ घटने के बाद 5.91 लाख करोड़ रुपये रह गया। इसी प्रकार HDFC बैंक का पूंजीकरण 11,983 करोड़ घटने के बाद 15.28 लाख करोड़ रुपये रह गया। देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर रही है। इसके बाद HDFC बैंक, एयरटेल, TCS, ICICI बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और LIC का स्थान रहा।