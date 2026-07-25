SBI ने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए नियुक्त किए 1,930 CBOs

ये CBOs ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड सेवाएं देंगे और उनके साथ बैंक का जुड़ाव और मजबूत बनाएंगे।

SBI के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा कि ये अधिकारी बैंक के भरोसे और सुलभता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे।

बैंक का मानना है कि इस कदम से एक ऐसी चुस्त और डिजिटल-सेवी टीम तैयार होगी, जो ग्राहकों की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठा पाएगी।