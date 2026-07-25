सैमसंग और ब्रॉडकॉम के बीच करीब 19,000 अरब रुपये का बड़ा करार

सैमसंग और ब्रॉडकॉम के बीच करीब 19,000 अरब रुपये का बड़ा करार
सैमसंग और ब्रॉडकॉम के बीच 200 अरब डॉलर (करीब 19,000 अरब रुपये) से भी ज्यादा का एक बड़ा करार हुआ है।
इस समझौते के तहत, सैमसंग 2030 तक ब्रॉडकॉम को एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति करेगा। इस करार में मुख्य रूप से बहुत ही छोटे 2-नैनोमीटर वाले चिप्स पर ध्यान दिया गया है, जो ब्रॉडकॉम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नेटवर्किंग उपकरणों में इस्तेमाल होंगे।
यह कदम दोनों कंपनियों की साझेदारी को और मजबूत करेगा, जिससे वे AI तकनीक की तेज दौड़ में अपनी बढ़त बरकरार रख पाएंगे।
दक्षिण कोरिया की मेमोरी उत्पादन दोगुना करने की तैयारी
सैमसंग अगली जनरेशन के AI एक्सेलेरेटर्स को सपोर्ट करेगा। इसके लिए वे अत्याधुनिक पैकेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इन चिप्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और वे कम बिजली खर्च करेंगे।
ऐसे स्मार्ट और तेज चिप्स की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम बेहद अहम है। उधर, दक्षिण कोरिया वैश्विक AI चिप बाजार में अग्रणी बनने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्होंने अगले 5 सालों में मेमोरी उत्पादन को दोगुना करने की योजना बनाई है और वे एनविडिया जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ नई साझेदारियां भी कर रहे हैं।