सैमसंग और ब्रॉडकॉम के बीच करीब 19,000 अरब रुपये का बड़ा करार

सैमसंग अगली जनरेशन के AI एक्सेलेरेटर्स को सपोर्ट करेगा। इसके लिए वे अत्याधुनिक पैकेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इन चिप्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और वे कम बिजली खर्च करेंगे।

ऐसे स्मार्ट और तेज चिप्स की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम बेहद अहम है। उधर, दक्षिण कोरिया वैश्विक AI चिप बाजार में अग्रणी बनने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्होंने अगले 5 सालों में मेमोरी उत्पादन को दोगुना करने की योजना बनाई है और वे एनविडिया जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ नई साझेदारियां भी कर रहे हैं।