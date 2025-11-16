सैमसंग ने AI और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश की घोषणा की है (तस्वीर: एक्स/@TheGalox_)

सैमसंग ने की 27,000 अरब रुपये से ज्यादा के निवेश की घोषणा, जानिए क्या होगा इस्तेमाल

क्या है खबर?

सैमसंग ने अगले 5 सालों में 310 अरब डॉलर (करीब 27,280 अरब रुपये) के बड़े निवेश की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को आगे बढ़ाना और मेमोरी-चिप की जरूरतों को पूरा करना है। यह सब दक्षिण कोरिया की तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनने की कोशिश का हिस्सा है, जिसकी योजना 2026 तक राष्ट्रीय AI खर्च को 3 गुना करने की है। इस धनराशि का एक बड़ा नया सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने में खर्च किया जाएगा।