सैमसंग ने की 27,000 अरब रुपये से ज्यादा के निवेश की घोषणा, जानिए क्या होगा इस्तेमाल
क्या है खबर?
सैमसंग ने अगले 5 सालों में 310 अरब डॉलर (करीब 27,280 अरब रुपये) के बड़े निवेश की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को आगे बढ़ाना और मेमोरी-चिप की जरूरतों को पूरा करना है। यह सब दक्षिण कोरिया की तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनने की कोशिश का हिस्सा है, जिसकी योजना 2026 तक राष्ट्रीय AI खर्च को 3 गुना करने की है। इस धनराशि का एक बड़ा नया सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने में खर्च किया जाएगा।
डाटा सेंटर
डाटा सेंटर भी होगा स्थापित
दिग्गज दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ओर से प्योंगटेक में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जाएगा, जो 2028 तक खुलेगा। इससे दुनिया में AI-रेडी मेमोरी चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। दूसरी तरफ सैमसंग SDS दक्षिण जिओला और गुमी में 2 नए AI डाटा सेंटर स्थापित कर रहा है, जिससे कोरिया के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राष्ट्रपति ली जे म्यांग के दक्षिण कोरिया को एक AI पावरहाउस बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
मांग
चिप्स की मांग में हो रहा इजाफा
सैमसंग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मेमोरी चिप्स बनाने वाली नई फैक्ट्री पारंपरिक और AI सर्वरों की मांग को पूरा करेगी। चिप निर्माताओं की ओर से चिप्स बनाने की वैश्विक होड़ के कारण स्मार्टफोन, कंप्यूटर और सर्वर के लिए आपूर्ति कम होने से सेमीकंडक्टर की कीमतें बढ़ रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस महीने कुछ मेमोरी चिप्स की कीमतों में सितंबर की तुलना में 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है।