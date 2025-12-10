मीशो के शेयर 46 प्रतिशत प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट

इंडियन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो लिमिटेड के शेयर आज (10 दिसंबर) शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के साथ लिस्ट हुए। कंपनी का शेयर NSE पर 162.50 रुपये पर खुला, जबकि इसका IPO प्राइस 111 रुपये था। इस तरह मीशो के शेयरों ने करीब 46 प्रतिशत का मजबूत प्रीमियम दिया। BSE पर भी शेयर 161.20 रुपये पर लिस्ट हुआ, जहां निवेशकों को अच्छा और भरोसेमंद मुनाफा मिला है और बाजार में उत्साह का माहौल बना।

संकेत ग्रे मार्केट के संकेत साबित हुए सही लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में मीशो का प्रीमियम काफी मजबूत बना हुआ था। आज मीशो का GMP करीब 43 रुपये चल रहा था, जो लगभग 38 प्रतिशत लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा था। हालांकि, असली लिस्टिंग इससे भी बेहतर रही है। जानकारों का कहना है कि निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी और बाजार के अच्छे माहौल ने मीशो को तेज शुरुआत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई और भरोसा बढ़ाया।

समर्थन IPO को मिला भारी निवेशकों का समर्थन मीशो का 5,421 करोड़ रुपये का IPO 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक खुला था और इसे कुल 79.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी में 120.18 गुना बोली लगी थी। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 38.15 गुना और रिटेल निवेशकों ने 19.04 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज कराया था। इससे मीशो के प्रति बाजार का मजबूत भरोसा साफ दिखाई दिया और निवेशकों का उत्साह भी काफी ऊंचे स्तर पर नजर आया।

