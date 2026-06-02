IT के दिग्गजों के वेतन में जमीन-आसमान का फर्क, जानिए क्या है इसकी वजह
इस साल भारत की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) के वेतन में बड़ा अंतर सामने आया है। इंफोसिस के CEO सलील परीख ने 82.6 करोड़ रुपये कमाए, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के प्रमुख के कृतिवासन की कमाई 28.1 करोड़ रुपये रही, जो परीख की कमाई से लगभग 3 गुना कम है।
परीख की ज्यादा कमाई का एक बड़ा हिस्सा शेयरों से जुड़े फायदों से आता है। यह बात और भी चौंकाने वाली है क्योंकि TCS असल में इंफोसिस से कहीं बड़ी कंपनी है।
इंफोसिस प्रमुख का वेतन औसत कर्मचारी से 742 गुना अधिक
सलील परीख के कुल पैकेज में 50.75 करोड़ रुपये स्टॉक के फायदे शामिल थे। साथ ही तनख्वाह और बोनस से उनकी कुल कमाई इंफोसिस के एक औसत कर्मचारी के वेतन से 742 गुना ज्यादा रही।
दूसरी ओर, कृतिवासन के वेतन में 6.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसमें उनका मूल वेतन, भत्ते और एक बड़ा कमीशन भी शामिल था। हालांकि, यह TCS के एक औसत कर्मचारी के वेतन से तब भी 333 गुना ज्यादा थी।
यह अंतर साफ दिखाता है कि इन बड़ी कंपनियों में शीर्ष अधिकारियों और सामान्य कर्मचारियों के वेतन के बीच कितना बड़ा फासला है।