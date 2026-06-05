रुपया वापस 94 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर आया

RBI के फैसलों के बाद रुपया वापस 94 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर आया

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:36 pm Jun 05, 202605:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय रुपये ने 5 जून को डॉलर के मुकाबले मजबूत प्रदर्शन किया और दो महीने की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज की है। कारोबार खत्म होने पर रुपया 94.93 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पिछले सत्र में यह 95.79 पर बंद हुआ था। दिनभर मुद्रा बाजार में सकारात्मक माहौल बना रहा। जानकारों का मानना है कि RBI की नई घोषणाओं और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाले फैसलों ने रुपये को मजबूती दिलाने में अहम योगदान दिया है।