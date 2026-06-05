RBI ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा

रेपो रेट दिसंबर में घटाया था रेपो रेट इससे पहले फरवरी और अप्रैल में हुई MPC की बैठक में भी रेपो रेट को बढ़ाने और घटाने पर कोई फैसला नहीं रखा गया था और इसे अपरिवर्तित रखा था। हालांकि, दिसंबर में हुई समिति की बैठक में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत अंक की कमी की थी और रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत हो गया था। तब से यही बरकरार है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद केंद्रीय बैंक झटकों का सामना करने के लिए आश्वस्त है।

चिंता विकास दर के अनुमान को घटाया गर्वनर ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि पूर्वानुमान को पहले के 6.9 से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए आर्थिक विकास दर 6.6, दूसरी तिमाही के लिए 6.3, तीसरी तिमाही के लिए 6.5 और चौथी तिमाही के लिए 6.8 प्रतिशत निर्धारित की है। अप्रैल में MPC बैठक में RBI ने 2026-27 की पहली तिमाही के लिए आर्थिक विकास दर 6.8 प्रतिशत रखी थी।

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महंगाई दर महंगाई दर में होगी बढ़ोतरी केंद्रीय बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति दर को 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जबकि अप्रैल में यह 4.6 प्रतिशत पर रखा गया था। RBI गवर्नर ने कहा कि तेल की बढ़ी कीमतों का असर घरेलू ईंधन की कीमतों पर धीरे-धीरे पड़ेगा और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने, औद्योगिक कच्चे माल, रसायन, धातु, रबर और प्लास्टिक उत्पादों की बढ़ती लागत से आने वाले समय में मुद्रास्फीति और भी बढ़ सकती है।

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