GST में सुधार की घोषणा के बाद आज 9 पैसे की बढ़त के साथ खुला रुपया
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले हफ्ते किए गए कुछ बड़ी घोषणाओं के बाद आज (18 अगस्त) रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त के साथ खुला। पिछले सत्र में रुपया 87.57 पर बंद हुआ था, जबकि आज यह 87.48 पर खुला। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित GST सुधारों की वजह से रुपये को मजबूती मिली है। इससे निवेशकों के बीच बाजार को लेकर सकारात्मक धारणा बनी हुई है।
GST
GST सुधारों से बढ़ी उम्मीदें
प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि दिवाली तक अगली पीढ़ी के GST सुधार लागू किए जाएंगे। इसमें कर दरों को कम करने और संरचना को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इसे 'दिवाली का तोहफा' बताते हुए कहा कि इसका मकसद नागरिकों पर कर का बोझ कम करना है। वित्त मंत्रालय ने भी बताया कि GST परिषद के मंत्रियों के समूह को इन सुधारों पर प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
संरचना
नई दर संरचना का प्रस्ताव
सरकार की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दर वाले स्लैब हटाने की योजना है। इसके बाद केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें लागू रहेंगी। 12 प्रतिशत वाले अधिकतर उत्पाद 5 प्रतिशत और कुछ 18 प्रतिशत श्रेणी में शामिल होंगे। हालांकि, हानिकारक उत्पादों पर अधिकतम 40 प्रतिशत तक कर लगाने का प्रस्ताव है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर संरचना और सरल हो जाएगी।