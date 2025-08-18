GST में सुधार की घोषणा के बाद आज 9 पैसे की बढ़त के साथ खुला रुपया

आज 9 पैसे की बढ़त के साथ खुला रुपया

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:34 am Aug 18, 202511:34 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले हफ्ते किए गए कुछ बड़ी घोषणाओं के बाद आज (18 अगस्त) रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त के साथ खुला। पिछले सत्र में रुपया 87.57 पर बंद हुआ था, जबकि आज यह 87.48 पर खुला। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित GST सुधारों की वजह से रुपये को मजबूती मिली है। इससे निवेशकों के बीच बाजार को लेकर सकारात्मक धारणा बनी हुई है।