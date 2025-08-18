क्लीन मैक्स ने दाखिल किया IPO का मसौदा पत्र, 5,200 करोड़ जुटाने का लक्ष्य
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आए दिन एक नया आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) दस्तक दे रहा है, जिससे निवेशकों के लिए भी विकल्प के कई रास्ते खुल गए हैं। अब क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस भी 5,200 करोड़ का IPO लाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए उसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है। जुटाई गई धनराशि का उपयोग ऋण चुकाने और कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
शेयर
कितनी होगी शेयर की कीमत?
क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस एक रुपये अंकित मूल्य वाला IPO पेश कर रही है, जिसमें 1,500 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें प्रमोटरों और विक्रय शेयरधारकों द्वारा 3,700 करोड़ रुपये तक की बिक्री पेशकश (OFS) शामिल है। इसमें शेयरधारक कुलदीप प्रताप जैन द्वारा 321.37 करोड़, BGTF वन होल्डिंग्स (DIFC) द्वारा 1,970 करोड़, केम्पिंक LLP द्वारा 225.61 करोड़, ऑगमेंट इंडिया द्वारा 991.94 करोड़ और DSDG होल्डिंग्स APS द्वारा 190.25 करोड़ रुपये की बिक्री राशि शामिल होगी।
लीड मैनेजर
काैन-कौन हैं बुक-रनिंग लीड मैनेजर?
IPO के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया, BNP पारिबा, HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया), IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया), BOB कैपिटल मार्केट्स और SBI कैपिटल मार्केट्स हैं। इसके साथ ही MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रही है। 2010 में स्थापित क्लीन मैक्स वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नेट जीरो और डीकार्बोनाइजेशन समाधान प्रदान करने वाली अग्रणीय कंपनी है।