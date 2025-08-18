क्लीन मैक्स 5,200 करोड़ का IPO ला रही है

क्लीन मैक्स ने दाखिल किया IPO का मसौदा पत्र, 5,200 करोड़ जुटाने का लक्ष्य

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आए दिन एक नया आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) दस्तक दे रहा है, जिससे निवेशकों के लिए भी विकल्प के कई रास्ते खुल गए हैं। अब क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस भी 5,200 करोड़ का IPO लाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए उसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है। जुटाई गई धनराशि का उपयोग ऋण चुकाने और कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।