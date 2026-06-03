डॉलर के मुकाबले 19 पैसे फिसलकर रुपया 95.45 पर खुला
अमेरिकी डालर के मुकाबले बुधवार (3 जून) को भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 95.45 पर खुला। इसकी मुख्य वजह तेल की कीमतों में फिर से उछाल है, जो लगातार तीसरे दिन 97 डालर (करीब 9,000 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव और भारतीय बाजारों से पूंजी बाहर जाने की वजह से भी रुपये पर दबाव बढ़ गया है।
बाजारों की नजर RBI की समीक्षा बैठक पर
1 जून को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 40.33 करोड़ डालर (करीब 3,750 करोड़ रुपये) निकाले, वहीं मंगलवार (2 जून) को 80 करोड़ डालर (करीब 7,400 करोड़ रुपये) से ज्यादा की निकासी हुई। बॉन्ड बाजार में निवेश में कोई खास बदलाव नहीं आया।
इन सभी गतिविधियों के बीच हर कोई यह देखने को उत्सुक है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हालात को स्थिर करने के लिए कदम उठाएगा, खासकर 5 जून को होने वाली अपनी अहम नीतिगत समीक्षा को देखते हुए। बढ़ती तेल कीमतों से महंगाई बढ़ने की आशंका भी है, इसलिए सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि RBI क्या फैसला लेता है।