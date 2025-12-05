रिकॉर्ड गिरावट के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये को मिली बढ़त

वजह

महंगाई कम होने और RBI के फैसले की उम्मीद से मिली सहारा

रुपये में यह बढ़त इसलिए भी दिखी, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 2 महीनों में CPI मुद्रास्फीति कम हुई है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है। इससे बाजार में सकारात्मक संकेत मिले। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ब्याज दर में कटौती से विदेशी निवेश कम हो सकता है और रुपये पर आगे दवाब बढ़ सकता है, इसलिए स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं मानी जा सकती।