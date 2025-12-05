रिकॉर्ड गिरावट के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये को मिली बढ़त

रिकॉर्ड गिरावट के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये को मिली बढ़त
क्या है खबर?
भारतीय रुपये में बीते कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज (5 दिसंबर) हल्की बढ़त देखने को मिली है। आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.85 पर खुला, जो पिछले बंद 89.98 से 13 पैसे मजबूत रहा। RBI की मौद्रिक नीति बैठक से पहले बाजार में सावधानी रही, लेकिन शुरुआती कारोबार में रुपये ने मजबूती दिखाई। निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रुपये की चाल कुछ स्थिर रह सकती है।
वजह
महंगाई कम होने और RBI के फैसले की उम्मीद से मिली सहारा
रुपये में यह बढ़त इसलिए भी दिखी, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 2 महीनों में CPI मुद्रास्फीति कम हुई है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है। इससे बाजार में सकारात्मक संकेत मिले। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ब्याज दर में कटौती से विदेशी निवेश कम हो सकता है और रुपये पर आगे दवाब बढ़ सकता है, इसलिए स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं मानी जा सकती।
अन्य
रुपये पर आगे भी हलचल संभव
हाल ही में रुपया 90 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गया था, जिससे चिंता बढ़ी। अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता ने भी रुपये को कमजोर किया। विश्लेषकों का कहना है कि तेज गिरावट के बाद अक्सर विदेशी निवेशक वापस आते हैं, जिससे आगे की गिरावट सीमित रह सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार रुपया अब 89.80 से 90.20 की रेंज में साइडवेज ट्रेड कर सकता है और निकट भविष्य में बड़ा उतार-चढ़ाव की संभावना कम है।