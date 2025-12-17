रुपये के गिरने का सिलसिला जारी, डॉलर के मुकाबले 91.08 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा

वजह

गिरावट की बड़ी वजहें क्या हैं?

रुपये में लगातार गिरावट के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसके अलावा, विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं और डॉलर की मजबूत मांग भी रुपये पर दबाव बढ़ा रही है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ता रुझान भी रुपये की कमजोरी की बड़ी वजह बन रहा है, जिससे घरेलू मुद्रा लगातार कमजोर होती दिख रही है।