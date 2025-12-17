EPS का पूरा पैसा निकाल लिया तो क्या मिलेगी पेंशन? जानिए क्या कहते हैं नियम 

पात्रता

क्या होती है पेंशन की पात्रता?

निजी कंपनियों में काम करने वाली कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए 10 साल तक EPS में योगदान जरूरी होता है, जो उसकी नियोक्ता कंपनी करती है। अगर, आप इससे पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 10 साल की सर्विस पूरी करने से पहले अपना पूरा EPS फंड निकाल लेते हैं तो आमतौर पर आप मासिक पेंशन के लिए अपनी पात्रता खो देते हैं, क्योंकि इसे निकालने से आप अपात्र हो जाते हैं।