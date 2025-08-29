जियो का IPO अगले साल आएगा- मुकेश अंबानी
क्या है खबर?
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में जियो IPO की घोषणा की। उन्होंने 44 लाख उत्सुक शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि IPO को अगले साल 2026 की पहली छमाही तक सूचीबद्ध करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि जियो के ग्राहक 50 करोड़ के पार चले गए हैं। उन्होंने जियो के 10वें साल में प्रवेश करने पर भी बधाई दी।
बयान
मुकेश अंबानी ने क्या कहा?
अंबानी ने कहा, "आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि जियो अपने IPO के लिए आवेदन करने की सभी तैयारियां कर रहा है। हमारा लक्ष्य 2026 की पहली छमाही तक जियो को सूचीबद्ध करना है, बशर्ते सभी आवश्यक मंज़ूरियां मिल जाएं।" उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में जियो का राजस्व 1,28,218 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। EBITDA 64,170 करोड़ रुपये रहा है।
उपलब्धि
जियो की आगे क्या है योजना?
अंबानी ने कहा कि जियो परिवार ने 50 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने जियो से जुड़ी 5 योजनाओं को बताते हुए कहा कि जियो हर भारतीय को मोबाइल-होम ब्रॉडबैंड से जोड़ेगा, हर घर को जियो स्मार्ट होम, जियोटीवी+, जियो टीवी और निर्बाध डिजिटल सेवाओं से लैस करेगा, व्यवसाय और उद्यम को सरल और सुरक्षित प्लेटफॉर्म देगा, AI क्रांति का सूत्रपात करेगा और घरेलू तकनीक को दुनिया में ले जाएगा।