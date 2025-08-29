जियो का IPO अगले साल आएगा- मुकेश अंबानी

बयान

मुकेश अंबानी ने क्या कहा?

अंबानी ने कहा, "आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि जियो अपने IPO के लिए आवेदन करने की सभी तैयारियां कर रहा है। हमारा लक्ष्य 2026 की पहली छमाही तक जियो को सूचीबद्ध करना है, बशर्ते सभी आवश्यक मंज़ूरियां मिल जाएं।" उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में जियो का राजस्व 1,28,218 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। EBITDA 64,170 करोड़ रुपये रहा है।