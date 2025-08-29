रिलायंस AGM: कंपनी का राजस्व पहुंचा 10.70 लाख करोड़ रुपये के पार, मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर
क्या है खबर?
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 48वीं वार्षिक आम बैठक आज (29 अगस्त) आयोजित की गई। कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी ने RIL के करीब 44 लाख से अधिक शेयरधारकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), भारत की बढ़ती भूमिका और ग्लोबल GDP में देश के योगदान से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखी।
मुनाफा
आय और मुनाफे से जुड़े आंकड़े
कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में मजबूत प्रदर्शन किया। अंबानी ने अपने संबोधन में बताया कि वित्त वर्ष 2025 में RIL की कुल आय 10.71 लाख करोड़ रुपये रही। वहीं, EBITDA यानी ब्याज, कर और अन्य खर्च से पहले की कमाई 1.83 लाख करोड़ रुपये रही। शुद्ध लाभ 81,309 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इसके अलावा, कंपनी ने सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो उसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
योजनाएं
रोजगार और भविष्य की योजनाएं
RIL प्रमुख ने बताया कि वर्तमान में उसके साथ 6.8 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में रोजगार की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ ही, बैठक में नई तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी चर्चा की गई। अंबानी ने यह भी भरोसा जताया है कि कंपनी भारत के विकास में अहम भूमिका निभाती रहेगी और नए अवसरों को आगे बढ़ाएगी।