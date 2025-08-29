रिलायंस AGM: कंपनी का राजस्व पहुंचा 10.70 लाख करोड़ रुपये के पार, मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर

मुनाफा

आय और मुनाफे से जुड़े आंकड़े

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में मजबूत प्रदर्शन किया। अंबानी ने अपने संबोधन में बताया कि वित्त वर्ष 2025 में RIL की कुल आय 10.71 लाख करोड़ रुपये रही। वहीं, EBITDA यानी ब्याज, कर और अन्य खर्च से पहले की कमाई 1.83 लाख करोड़ रुपये रही। शुद्ध लाभ 81,309 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इसके अलावा, कंपनी ने सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो उसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।