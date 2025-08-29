मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंटेलीजेंस की घोषणा की, जानिए क्या होगा फायदा

मिशन रिलायंस इंटेलीजेंस के 4 मिशन 1- रिलायंस इंटेलीजेंस गीगावाट स्तरीय, AI-तैयार डेटा केंद्रों का निर्माण जामनगर में होगा, जो हरित ऊर्जा से संचालित होगा। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और अनुमान के लिए बने होंगे। 2- विश्व की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी कम्पनियों और ओपन-सोर्स समुदायों को साथ लाया जाएगा। 3- उपभोक्ताओं, छोटे व्यवसायों और उद्यमों के लिए उपयोग में आसान, विश्वसनीय AI सेवाएं दी जाएंगी और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के लिए समाधान करेंगे। 4- यह विश्वस्तरीय शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, डिज़ाइनरों और उत्पाद निर्माताओं का केंद्र बनेगी।

साझेदारी गूगल और मेटा के साथ साझेदारी AGM मेंअंबानी ने गूगल के साथ एक गहन AI साझेदारी की घोषणा की। इसमें रिलायंस की बुनियादी ढांचे की विशेषज्ञता को गूगल क्लाउड की AI तकनीकों के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया जाएगा। बैठक में रिलायंस-मेटा ने भारतीय व्यवसायों के लिए लामा-आधारित एजेंटिक एंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म और टूल विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की भी घोषणा की। इसमें 855 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश होगा, जिसमें रिलायंस की 70 और मेटा की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

बयान मेटा के साथ साझेदारी को लेकर क्या बोले मुकेश अंबानी? अंबानी बोले, "मुझे मेटा के साथ एक नए, भारत-केंद्रित AI संयुक्त उद्यम का अनावरण करते हुए भी खुशी हो रही है। हम ओपन-सोर्स AI की शक्ति को विभिन्न उद्योगों में रिलायंस के गहन ज्ञान के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए, हम मेटा के साथ एक समर्पित संयुक्त उद्यम बना रहे हैं ताकि ऊर्जा, खुदरा, दूरसंचार, मीडिया और विनिर्माण में हमारे कार्यान्वयन के साथ ओपन मॉडल और टूल्स को जोड़ा जा सके, जो संप्रभु, उद्यम-तैयार AI प्रदान कर सके।"