रिलायंस AGM में जियो फ्रेम्स और PC की हुई घोषणा, जानिए खासियत 

रिलायंस जियो तकनीक के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में आकाश अंबानी ने आज (29 अगस्त) जियो फ्रेम, जियो PC और जियो लेन्ज की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये सभी प्रोडक्ट्स भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनका मकसद भारतीय उपभोक्ताओं को नई और सस्ती तकनीक उपलब्ध कराना है ताकि लोग आसानी से डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें।

जियो फ्रेम्स जियो फ्रेम्स: भारत के लिए खास AI वेयरेबल अंबानी ने बताया कि जियो फ्रेम्स एक AI-पावर्ड वेयरेबल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत के लिए तैयार किया गया है। यह कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसमें जियो का मल्टी-लिंगुअल वॉयस असिस्टेंट भी मौजूद है। इसके जरिए यूजर बिना हाथ लगाए (हैंड्स-फ्री) फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं या लाइव जा सकते हैं। सभी यादें तुरंत जियो AI क्लाउड में सेव हो जाएंगी। यह डिवाइस काम, मनोरंजन और रोजमर्रा की जिंदगी को और आसान बना देगा।

PC जियो PC से टीवी बनेगा सुपर कंप्यूटर AGM में जियो PC की भी घोषणा की गई। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो किसी भी टीवी या स्क्रीन को फुल-फीचर वाला AI-रेडी कंप्यूटर में बदल देता है। यूजर बस जियो सेट-टॉप बॉक्स में कीबोर्ड जोड़कर इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भारी निवेश नहीं करना होगा, क्योंकि यह क्लाउड पर चलता है। जरूरत पड़ने पर मेमोरी, स्टोरेज और पावर को रिमोटली अपग्रेड किया जा सकता है। यह हमेशा सुरक्षित, अपडेटेड और आसान उपयोग वाला समाधान है।