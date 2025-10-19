रिलायंस जियो ने प्रीपेड प्लांस के दिवाली ऑफर घोषित किया है

रिलायंस जियो ने प्रीपेड प्लांस के लिए घोषित किया दिवाली ऑफर, जानिए क्या-क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

रिलायंस जियो ने दिवाली के लिए कई प्रीपेड प्लांस पर फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है। इनमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल, डेली 5G डाटा और जियो सिनेमा, जियो हॉटस्टार और जियो होम ट्रायल जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस ऑफर में योग्य पैक्स पर यूजर्स के लिए अतिरिक्त जियो गोल्ड क्रेडिट भी शामिल है। ये प्लान मौजूदा और नए दोनों प्रीपेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं, जिसे पूरे देश के यूजर वेबसाइट और मायजियो ऐप से ले सकते हैं।