रिलायंस जियो ने प्रीपेड प्लांस के लिए घोषित किया दिवाली ऑफर, जानिए क्या-क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
रिलायंस जियो ने दिवाली के लिए कई प्रीपेड प्लांस पर फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है। इनमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल, डेली 5G डाटा और जियो सिनेमा, जियो हॉटस्टार और जियो होम ट्रायल जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस ऑफर में योग्य पैक्स पर यूजर्स के लिए अतिरिक्त जियो गोल्ड क्रेडिट भी शामिल है। ये प्लान मौजूदा और नए दोनों प्रीपेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं, जिसे पूरे देश के यूजर वेबसाइट और मायजियो ऐप से ले सकते हैं।
प्लांस
कौनसे प्लांस पर मिलेगा ऑफर?
जियो चुनिंदा लंबी और छोटी वैधता वाले प्लान पर 'फेस्टिव ऑफर: गोल्ड + होम ट्रायल' टैग प्रदर्शित कर रहा है। यह ऑफर 28 दिन वाले 349 रुपये (2GB/प्रतिदिन), 90 दिनों के 899 रुपये (2GB/प्रतिदिन + 20GB), 98 दिनों के 999 रुपये (2GB/प्रतिदिन) और 365 दिन की वेलिडिटी वाले 3,599 रुपये (2.5GB/प्रतिदिन) के प्लान पर उपलब्ध है। इन प्लांस के साथ जियो गोल्ड बोनस, जियो हाेम ट्रॉयल और OTT बंडल की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
फायदा
ऑफर में क्या-क्या मिलेगा फायदा?
इन प्लांस के अलावा 100 रुपये का ऐड-ऑन करने पर भी आप फेसस्टिव ऑफर के फायदे उठा सकते हैं, लेकिन इसके साथ वेलिडिटी नहीं मिलेगी। इस ऑफर तहत, यूजर्स को 5G डाटा, OTT प्लेटफॉर्म और जियो के इन-ऐप रिवॉर्ड इकोसिस्टम में इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त जियो गोल्ड बैलेंस की सुविधा मिलती है। यह ऑफर प्रीपेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल जियो ने पोस्टपेड यूजर्स के लिए अलग से फेस्टिव ऑफर की घोषणा नहीं की है।