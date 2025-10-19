मीशो ने अपडेटेड IPO दस्तावेज दाखिल किए हैं

मीशो ने दाखिल किए अपडेटेड IPO दस्तावेज, जानिए कितना धन जुटाने का लक्ष्य

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने दिसंबर में प्रस्तावित अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की तैयारी के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास एक अपडेट ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) दाखिल किया है। इस नवीनतम फाइलिंग में 70 से 80 करोड़ डॉलर (करीब 6160-7,040 करोड़ रुपये) जुटाने की योजना का उल्लेख किया है, जिसमें 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,400 करोड़ रुपये) की प्राथमिक शेयर बिक्री भी शामिल है। संशोधित दस्तावेजों में मौजूदा शेयरधारकों की भागीदारी का भी उल्लेख है।