मीशो ने दाखिल किए अपडेटेड IPO दस्तावेज, जानिए कितना धन जुटाने का लक्ष्य
ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने दिसंबर में प्रस्तावित अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की तैयारी के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास एक अपडेट ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) दाखिल किया है। इस नवीनतम फाइलिंग में 70 से 80 करोड़ डॉलर (करीब 6160-7,040 करोड़ रुपये) जुटाने की योजना का उल्लेख किया है, जिसमें 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,400 करोड़ रुपये) की प्राथमिक शेयर बिक्री भी शामिल है। संशोधित दस्तावेजों में मौजूदा शेयरधारकों की भागीदारी का भी उल्लेख है।
OFS के जरिए शेयरधारक बेचेंगे अपनी हिस्सेदारी
इस IPO में मौजूदा शेयरधारक ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार, OFS में एलिवेशन कैपिटल, पीक XV पार्टनर्स और वेंचर हाईवे जैसे निवेशकों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रमोटर के रूप में सूचीबद्ध सह-संस्थापक विदित आत्रे और संजीव बरनवाल भी अपनी हिस्सेदारी आंशिक रूप से कम करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले IPO से 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,400 करोड़ रुपये) जुटाने का लक्ष्य था।
शेयरधारकों की कितनी है हिस्सेदारी?
ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार, एलिवेशन कैपिटल की मीशो में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि पीक XV पार्टनर्स की 13.2 प्रतिशत है।अन्य प्रमुख निवेशकों में सॉफ्टबैंक, प्रोसस, वेस्टब्रिज कैपिटल और फिडेलिटी शामिल हैं। मीशो भारत का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, जिसने वित्त वर्ष 2025 में 6.2 अरब डॉलर (करीब 545 अरब रुपये) का सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) हासिल किया है। मार्च, 2024 तक कंपनी का मूल्यांकन लगभग 3.9 अरब डॉलर (करीब 343 अरब रुपये) था।